Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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'Anneannem ve ben'

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<br>ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.<br>Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında avukat, muvazzaf asker, üniversite öğrencisinin bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-07-03 10:55:25<br>

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