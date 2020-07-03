Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi arkadaşı kurtardı.

Olay Kdz.Ereğli Belediyesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet P. (32) denizde yüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartılan Mehmet P.'ye ilk müdahaleyi Kdz.Ereğli Belediyesi plajında görevli sağlık ekipleri yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Mehmet P.'yi ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Durumu iyi olduğu öğrenilen Mehmet P.'nin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.