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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz.Ereğli Belediyesi kent meydanı ve kültür sanat merkezi projesini tanıttı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi'nin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü, Prof. Sinan Mert Şener tarafından hazırlanan kentin çehresini değiştirecek Kent Meydanı, katlı Otopark ve Belediye Binası projesi, Mimar Kumru Alpaydın Altınkök tarafından hazırlanan Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Merkezi projesi ile Halk Kafe projesinin tanıtımı yapıldı. 'Kdz. Ereğli her şeyin en güzeline layık' diyen belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Belediye Meclis üyelerimle bu projeleri hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Kdz.Ereğli Belediyesi kent meydanı ve kültür sanat merkezi projesini tanıttı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi’nin bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü, Prof. Sinan Mert Şener tarafından hazırlanan kentin çehresini değiştirecek Kent Meydanı, katlı Otopark ve Belediye Binası projesi, Mimar Kumru Alpaydın Altınkök tarafından hazırlanan Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Merkezi projesi ile Halk Kafe projesinin tanıtımı yapıldı. ‘Kdz. Ereğli her şeyin en güzeline layık’ diyen belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Belediye Meclis üyelerimle bu projeleri hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi, büyük projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Eski terminal alanına yapılacak Kent Meydanı, Katlı Otopark, Belediye Binası projesi, eski Belediye Binası yerine yapılacak Kültür ve Sanat Merkezi projesi ile eski Su Ürünleri yerine yapılan Halk Kafe projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Tataoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, “Kentlerin insanlar için var olduğuna inanarak Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hazırladığımız bazı projeleri sunmak istiyoruz. Kentler içinde yapılmak istenen ufak kentsel meydancıkların insan yaşamına katkıda bulunduğunu hepimiz biliyoruz” dedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Katılımcı Belediyecilik anlayışı gereği büyük projeleri halkın görüşlerine sunmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Bu toplantıyı halkla birlikte yapalım istiyorduk ancak pandemi koşulları buna izin vermedi. Yaptığımız işleri sunarken teknik insanları, oda başkanlarını, siyasi partileri davet ettik. Bugün kentimiz için heyecan verici projeleri açıklayacağız. Proje demeti çok ancak avam projelerinin çizilip son hale geldiği ve hatta uygulamaya başladığımız projeleri sizlerle paylaşmak istedik. Bu projeyi sizlere sunup, sizlerin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Biz de projelerle uğraşan hocalarımızla, mimar arkadaşlarımızla sizlerden gelen teklifleri değerlendirmek istiyoruz. Kent Meydanı, Katlı Otopark ve Belediye Binası projesini çizen Prof. Sinan Mert Şener, Ereğli ile ilintilidir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çok değerli bir hocamız. Türkiye çapında, Avrupa’da projeleri olan bir insan. Onunla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eski Belediye Binasının yerine yapılacak projenin mimarı, uzun zamandan beri bu konu üzerinde çalışan Kumru Alpaydın Altınkök Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Merkezi projesinin sunumunu gerçekleştirecek. Ereğli her şeyin en iyisini hak ediyor ama tabii ki eksiklikler var Ereğli’de. Bu eksiklikleri gidermek için çok hızlı bir çalışma içerisine girdik. Su Ürünleri Kooperatifi’nin olduğu yere Halk Kafe adını verdik ve yapım çalışmalarına başlandı. Orada çok güzel yaz, kış kullanılacak kafe yapıyoruz. “
“Sahili denize doğru büyüteceğiz”
Kdz. Ereğli’nin turizm noktalarından biri olacağını da ifade eden Kd. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyıki sahili denize doğru büyüteceklerini söyledi. Posbıyık, “Her zaman söylediğim gibi; Karadeniz Ereğli her şeyin en iyisini hak ediyor. AB üyelik sürecinde AB şehri olmayı başarmış, AB’den Parlamento Ödülü almış bir kenttir Ereğli. Bu düşüncelerimiz ile Ereğli’yi geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela önümüzdeki aylarda karşınıza sahilin denize doğru büyümesi ile ilgili bir proje de gelecek. Bugünkü çalışmalarımızda bu yok. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve hatta bakanlarımız bunu destekliyor. Böyle bir proje ile ilgili uğraşıyoruz. Eski belediye binası 5 yıldır perişan halde kalmış. Altından Roma dönemine ait hamam çıkmış. Bu hamam, tarihsel açıdan çok önemli. Bunun Koruma Kurulu’ndan geçmesi çok zor bir olaydır. Türkiye’de Koruma Kurulu’ndan başarılı olarak geçen üç tane proje olduğu söyleniyor. Proje çizildi. Ekibimizin de destekleriyle Koruma Kurulu’ndan proje geçti. Büyük bir başarı, hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Kente çok güzel bir ortam oluşturacak bir kültür merkezi oluyor. Altta hamam gözükecek. Turizm noktalarından biri olacak. 22 yıllık belediye başkanıyım. Heyecanlıyım çünkü projeler beni çok heyecanlandırıyor. Ereğli’nin trafik keşmekeşliğinden kurtulması ve rahat nefes alabilmesi için Kent Meydanı, olması gereken bir projedir. Kent Meydanı projesini çok önemsiyoruz. Burada Kent Meydanı dediğinizde sadece bir rahatlama alanı değil aynı zamanda 5 katlı bir otopark, yol altında ticaret merkezi ve dev bir belediye binası olacak. Tabii maliyet çok yüksek. Yaklaşık 80100 trilyonluk bir proje. İlk etapta belki otopark ve kent meydanı yapılır, belediye binası arkasından ilave edilebilir. Ama kesin kararlıyız. Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımla birlikte arkada bir eser bırakmak için şartlar ne olursa olsun bu kent meydanını ihaleye vereceğiz ve yapacağız. Gerekirse belediyenin bazı kiralık emtialarını satacağız. Belediyenin kiralık yerleri vardır, özel teşebbüste olsa çok iyi şekilde kiraya verir. Mesela ofis yolundaki nargile evlerinin her biri 500600 bin liraya hava parasıyla devir edilir buna da belediye bakar. Belediyenin mülkünü birisi alır, satır hava parası alır. Gerekirse bunları da nakde çevirmek üzere kararlıyız kent meydanını yapacağız. Aynı zamanda trafik konusunda da bu ekiple anlaşmamız var. Trafik üzerinde veriler toplanıyor. İTÜ’nün çalışmasına göre, Kdz. Ereğli’deki trafik sorununa son vereceğiz. Geçtiğimiz dönemde Belediye Başkanlığımda denemeler yaptık, bazı esnaf arkadaşlar böyle para kazanmamız zor diye tepki gösterince geri adım attık. Taviz verdik. Bu sefer taviz yok, geri adım atmak yok. Üniversite trafik akışkanlığının rahat olması için ne rapor veriyorsa bu sefer harfiyen uygulayacağız. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla bu toplantıyı yaptık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.
Mimarlar, projeleri anlattılar
Kent Meydanı, Otopark ve Belediye Hizmet Binası projesini sunan İTÜ'den Prof. Dr. Sinan Mert Şener, projenin cumhuriyet karakterini taşıyan yapısı ile Ereğli’ye nefes vereceğini söyledi. Şener, projenin detaylarını görselleri ile açıkladı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Mimar Kumru Alpaydın Altınkök da eski Belediye Binası yerine yapılacak Kdz. Ereğli Kültür ve Sanat Merkezi projesinin Roma dönemi kalıntılarına zarar vermeyecek şekilde hazırlandığını söyledi. Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur sinevizyon gösterisi eşliğinde Halk Kafe projesinin detaylarını açıkladı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık toplantı sonunda katılımcılara teşekkür ederek projeyi hazırlayan mimarlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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