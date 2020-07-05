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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkolü fazla kaçırınca duvara tosladı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı. Sürücü alkol testi sırasında alkolmetreyi üflemek yerine içine çekmeye çalıştı.

Alkolü fazla kaçırınca duvara tosladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücü, otomobiliyle bir evin duvarına çarptı. Sürücü alkol testi sırasında alkolmetreyi üflemek yerine içine çekmeye çalıştı.
Kaza, gece saatlerinde Murtaza Mahallesi Dışçeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgilisi ile ayrıldığı iddia edilen Sezgin A. (25) idaresindeki 34 RP 835 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İlker A. (24) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücü Sezgin A. alkol testi yapıldığı sırada alkolmetreyi üflemek yerine içine çekmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısı sonrası alkolmetreyi üfleyen sürücüsünün 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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