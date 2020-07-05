Akbaş, "Klavye çevrecilerini samimi bulmuyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akbaş, "Klavye çevrecilerini samimi bulmuyorum"

İHA

Çatalağzı Çevre Koruma Derneği Eski Başkanı Aydemir Akbaş, TTK'nın ardından Eren Enerji Termik Santrali'nin de "sıfır atık" belgesi almasının takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Akbaş, "Klavye çevrecilerini samimi bulmuyorum"

Çatalağzı Çevre Koruma Derneği Eski Başkanı Aydemir Akbaş, TTK'nın ardından Eren Enerji Termik Santrali'nin de "sıfır atık" belgesi almasının takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.
Akbaş, sıfır atık belgesi üzerinden eleştirilerde bulunanlara da şunu hatırlatarak "Çevre ve halk sağlığı adına atılan olumlu çalışmaları takdir etmeyi başarabilirsek eminim ki bu şirketler çok daha olumlu işlere imza atacaklardır" dedi.
ÇAÇEV Eski Başkanı Aydemir Akbaş, bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve şirketlerin sıfır atık belgesini almalarının önemine vurgu yaptı. Sıfır atık girişimlerinin bölgede hızla yayılmasını sağlayan Valilik makamına ve yetkililere teşekkür eden Akbaş, önceki günlerde "Sıfır Atık" belgesi alan Eren Enerji Termik Santrali'ne dikkat çekti. Akbaş, "Bu gelişmeler yıllarca çevre adına vermiş olduğumuz mücadele de yarınlar adına bizleri daha da umutlandırmıştır" dedi.
Akbaş, "Gerçekleri saptırarak hiçbir çevre, hiçbir ağaç ve hiçbir su kaynağı korunamaz. Benim düşüncem bir sivil toplum kuruluşu veya kendini çevreci ilan eden kişiler çözüm odaklı davranışlar sergilemeli" diyerek son dönemde sıfır atık belgesi üzerinden yapılan eleştirilerle ilgili şöyle dedi:
"Bölgemizde faaliyet gösteren kamu kurumları ve şirketlerin sıfır atık belgesi almasını önemsiyorum ve tebrik ediyorum.Bu çalışmanın bölgemizde hızla yayılmasını sağlayan başta Valilik makamı olmak üzere tüm yetkililere de ayrıca minnettarım. Bölgemizde faaliyet gösteren Eren Enerji termik santralinin de Türkiye’de bu belgeyi almaya hak kazanmış ilk termik santral olmasını da gerçekten çok anlamlı buluyorum.Zonguldak’ın kalbi olan ve benim de çalışmış olduğum Türkiye Taşkömürleri Kurumu da (T.T.K) geçtiğimiz günlerde ‘’Sıfır Atık’’ belgesi almaya hak kazanmıştı. Yine çok yakın bir dönemde bir başka kuruluşun da "Sıfır Atık" belgesi almaya hak kazanmıştı.Bu gelişmeler yıllarca çevre adına vermiş olduğumuz mücadele de yarınlar adına bizleri daha da umutlandırmıştır. Yalnız bu noktada bir konu çok dikkatimi çekti. TTK ve bazı kurumların “Sıfır Atık” belgesi alması hakkında ağzını bıçak açmayan bazı çevreler nedense Eren Enerji’nin almış olduğu ‘’Sıfır Atık’’ belgesini diline doladı. Açıkçası bu tür davranışları samimiyetsiz bulmaktayım. Çevrecilik anlayışı kişiden kişiye kurumdan kuruma değişmez. Kaldı ki bir konuyu eleştirmeden önce bilgi sahibi olmak gerekmektedir."

"Olumlu çalışmaları gölgede bırakmaya çalışmak hiçbirşey kazandırmaz"
"Sıfır Atık" projesinin ülke genelinde geri dönüşebilir evsel atıkların azaltılması ve kaynağında ayrıştırılmasının hedeflendiğini hatırlatan Aydemir Akbaş, "Sıfır Atık projesi ülke genelinde geri dönüşebilir evsel atıkların azaltılması ve kaynağında ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen bir vizyon çalışmasıdır. Anlamakta güçlük çekenler için altını çize çize tekrar etmek isterim ki burada hedeflenen geri dönüşebilir evsel atıkların tamamen yok edilebilmesi değil maksimum seviyede atıkların azaltılmasıdır. Yani her hangi bir tesis kendi bünyesinde geri dönüşebilir evsel atıkları azaltmaya yönelik gerekli koşulları sağlarsa bu belgeyi almaya hak kazanabilir. Dolayısı ile gerek Eren Enerji, gerek T.T.K gerekse de bazı kurumlar söz konusu yatırımları yaparak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Bu tür olumlu ve güzel çalışmaları gölgede bırakmaya çalışmak kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Çevreci olduğunu iddia eden ve bölgeden bi haber yaşayan bir kişi işi o kadar abartmış ki Bereket Enerji’ye bağlı olan Çates Termik Santralinin kül barajının geçmişteki resmini sosyal medya hesabında paylaşarak "Eren Enerji’nin Sıfır Atık" yalanı diye paylaşacak kadar işi abartmış. Bahse konu kül barajı benim mahallemde bulunmaktadır ve bu barajın çatlağının onarımı için vermiş olduğum mücadele de kamuoyu tarafından yakından bilinmektedir. Başka bir sanayi tesisinin geçmişe ait bir resmini paylaşarak şu yaptı bu yaptı demek bence hedef göstermektir" dedi.

"Yanlışı eleştirmek ne kadar doğru ise, güzel olanı da takdir etmek gerekir"
Aydemir Akbaş, yanlışın eleştirilmesinin doğruluğunun yanı sıra güzel olanın da takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:
"Zonguldak’tan bihaber olan klavye çevrecisi bu arkadaş doğru olmayan ve yanlış bilgilerle sözde değil özde çevreci olan kişi ve kurumların mücadelesine de gölge düşürmektedir. Bu tür yaklaşımları samimi bulmuyorum. Biz bölgeye yeni bir termik santral kurulmaması için Bakanlık kapılarında yatarken, bölgemizdeki çöp merkezinin genişletmek için yapılan ağaç kesimlerinde mücadeleler verirken, derelerimizden akan şlamların çevreye verdiği zararı ve kötü görüntüleri ortadan kaldırmak için mücadele ederken sen neredeydin diye sorarlar bu arkadaşa? Sözde çevreci olan ama ‘’Sıfır Atık’’ projesinin ne olduğundan bi haber yaşayan bu kişi, bir evde yıllık sobada yakılan kömür üzerinden hesap yaparak, evlerde yakılan yıllık kömür miktarından bile şu kadar kül çıkmakta iken nasıl olur da yüzbinlerce ton kömür yakan bir tesis "Sıfır Atık" belgesi alabilir demiş. Gelecek nesiller için hükümetin atmış olduğu en olumlu adım olan ‘’Sıfır Atık’’ projesinden bi haber yaşıyor. Sıfır atık projesi santralden çıkan külleri veya diğer atıkları kapsayan bir proje değil ki. Şirket buna rağmen ciddi yatırımlar yaparak küllerinin yüzde 95’ine yakınını yurt dışına ihraç etmeyi başarmış ve ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamış. Geri kalan yüzde 5’lik kısmı ise imha tesislerinde çevre mevzuatına uygun ve izinli bir şekilde imha ettiklerini beyan ediyor. Geçmiş yıllarda en zor bölgede yani Çatalağzı'nda Çevre Koruma Derneği başkanlığı yaptığım zamanlarda sivil toplum kuruluşlarının amaç ve kullanım şekilleri konusundaki tezatı bizzat yaşayarak öğrenmiş bir kişi olarak şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Marifet iltifata tabidir. Yanlışı eleştirmek ne kadar doğru ise, güzel olanı da takdir etmek gerekir.Çevre için en küçük yatırım bile yapmayan, bölge insanına zerre katkısı olmayan sanayi tesisleri ile çevre yatırımlarını yapan ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan sanayi tesislerini aynı kefeye koymak büyük bir haksızlık olur.Çevre ve halk sağlığı adına atılan olumlu çalışmaları takdir etmeyi başarabilirsek eminim ki bu şirketler çok daha olumlu işlere imza atacaklardır. Gerçekleri saptırarak hiçbir çevre, hiçbir ağaç ve hiçbir su kaynağı korunamaz. Benim düşüncem bir sivil toplum kuruluşu veya kendini çevreci ilan eden kişiler; çözüm odaklı davranışlar sergilemeli. Ya da bir sorunla ilgilenirken araştırma yapmalı ve ona göre adımlar atmalıdır. Amaç ’Sıfır Atık’’ projesinin olumlu yönlerini görmek ve çevresel şartların daha iyi olması için yapılması gereken ilave çalışmaları hatırlatmak olmalıydı. Bu önemli adımların tüm kurumlar kanalıyla daha iyisi nasıl yapılabilir bunun üzerine kafa yormak insanımız ve şehrimiz için çok daha faydalı olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Teyp hırsızı aracın sahibi imamı bıçakladı
YEREL HABERLER Teyp hırsızı aracın sahibi imamı bıçakladı
Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu
YEREL HABERLER Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu
Alkolü fazla kaçırınca duvara tosladı
YEREL HABERLER Alkolü fazla kaçırınca duvara tosladı
Sıcak havada plaja akın ettiler
YEREL HABERLER Sıcak havada plaja akın ettiler
Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki şişeleriyle binmek istedi
YEREL HABERLER Otomobille evin duvarına çarptı, ambulansa içki ...
GMİS Yönetim Kurulu, "Büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, "Büyük bir üzüntüyle takip ...
Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı
YEREL HABERLER Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca ...
Polis kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Polis kablo hırsızlarını kıskıvrak yakaladı
Posbıyık, 100. yıl e-sempozyumu katılımcılarına teşekkür etti
YEREL HABERLER Posbıyık, 100. yıl e-sempozyumu katılımcılarına ...
Muhtarlar gönüllü kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Muhtarlar gönüllü kan bağışında bulundu
Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti
YEREL HABERLER Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti
Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Yeşil ve Mutlu, Danıştay Başkanı Yiğit ile bir araya ...
Kdz.Ereğli Belediyesi kent meydanı ve kültür sanat merkezi projesini tanıttı
YEREL HABERLER Kdz.Ereğli Belediyesi kent meydanı ve kültür sanat ...
Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı
YEREL HABERLER Boğulmak üzereyken arkadaşı kurtardı
Ereğli'de 116 şişe sahte içki ele geçirdi
YEREL HABERLER Ereğli'de 116 şişe sahte içki ele geçirdi
Vali Tutulmaz; "Enerjimizi Zonguldak paydasına harcayalım"
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz; "Enerjimizi Zonguldak paydasına ...
Koruma altındaki su yılanını öldüren şahsa bin 670 TL ceza
YEREL HABERLER Koruma altındaki su yılanını öldüren şahsa bin 670 TL ...
Zonguldak'ta, ihraç edilen binbaşı ve teğmen tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, ihraç edilen binbaşı ve teğmen ...
Devrek’te maske takmayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Devrek’te maske takmayanlara ceza yağdı
Jandarma adım adım iz sürdü, hırsız kasabı böyle yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma adım adım iz sürdü, hırsız kasabı böyle ...
Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine silah atış eğitimi
YEREL HABERLER Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine silah ...
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli ...
Devrek’te düğün salonları yeni normale hazır
YEREL HABERLER Devrek’te düğün salonları yeni normale hazır

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X