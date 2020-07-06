Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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<br>ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi cuma günü gözaltına aldı. Zonguldak, Ankara, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında avukat, muvazzaf asker, üniversite öğrencisinin bulunduğu 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden avukat M.K.B., tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-07-06 19:35:18<br>

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