Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

<br>ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.<br>Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi cuma günü gözaltına aldı. Zonguldak, Ankara, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında avukat, muvazzaf asker, üniversite öğrencisinin bulunduğu 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden avukat M.K.B., tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-07-06 19:35:18<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.