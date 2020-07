“Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi’ 18. sayısı yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren ‘Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)’nin 18 . sayısı okurseverler ile buluştu.

2011 yılından bu yana Haziran ve Aralık ayları olmak üzere senede 2 kez yayımlanan Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, ulusal hakemli olup tüm kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen açık erişim bilimsel bir dergi. Ulakbim TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren indekslenen dergi, ayrıca Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, International Society for Research Activity (ISRA), Index Copernicus International gibi uluslararası dizinlerde de taranıyor.

Dergide , Committee on Publication Ethics (COPE) ve Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)’un uluslararası etik standartlarını dikkate alınarak Fen Bilimleri, Temel Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları da yayımlanıyor. Haziran 2020 tarihinden itibaren editöryal süreç için Ulakbim DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılacak olan dergide, inceleme sürecinde çift taraflı kör hakemlik politikası uygulanmakta ve değerlendirmeler ulusal ve uluslararası alan uzmanları tarafından yapılıyor. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi makale kabul ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret de talep etmiyor.

Derginin baş editörü Rektör Yardımcısı ve Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, hem ulusal hem de uluslararası bilim topluluğunda görünürlüğü istikrarlı olarak artış gösteren derginin, atıflar ve etki faktörünü artırmayı hedeflediğini, Fen, Mühendislik ve Temel Sağlık alanlarında daha fazla okuyucuya ulaşmak için güncel olarak dizin kriterlerinin takip edildiğini ifade etti. Prof. Dr. Büyükgüzel, “Dergimiz dokuzuncu yılında da ulusal ve uluslararası görünürlüğündeki artışını sürdürüyor ve 2015 yılından beri TÜBİTAK Ulakbim TR Dizinde indekslenmeye devam ediyor. Dergide yayımlanan makalelerin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik başvuruları ile akademik yükseltilme ve değerlendirme kriterlerini de sağlamaktadır. Derginin yayımlanmasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Sorumlu Müdüre, Redaksiyon ve Teknik Destek Ekibine, Basım Evine, Yayın Kuruluna, yazarlara, hakemlerimize, okuyucularımıza, ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.