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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay kurban vekalet çağrısında bulundu

İHA

Kızılay kurban vekalet çağrısında bulundu

Zonguldak Kızılay Derneği Başkanı Aydın Ergenç, vatandaşlara kurban vekaleti kampanyasına katılım çağrısında bulundu.
Türk Kızılay’ı tarafından vekaletle kurban kesim kampanyası başlatıldı. Zonguldak Kızılay Derneği Başkanı Aydın Ergenç beraberinde İlçe Kızılay Şube başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara kurban vekaleti kampanyasına katılım çağrısında bulundu.
Yurt içi kurban bedelinin bin 50 TL, yurt dışı kurban bedelinin ise 850 TL olarak belirlendiğini belirten Aydın Ergenç "Türk Kızılay 2007 yılından bu yana yürüttüğü Kurbanda Kızılay Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban etleri ulaştırıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekâletlerinden elde edilen etler, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. “Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” konseptiyle hazırlanan ve 131 Temmuz 2020 tarihleri arasında yürütülecek olan Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak, veteriner kontrolünde, noter huzurunda kesilecek. Elde edilen etler, vekâlet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Yurt içi kurban bedeli bin 50 TL, yurt dışı kurban bedeli 850 TL olarak belirlendi. Vekaletle kesilen kurbanlar yurt içinde ve yurtdışında yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak. Kızılay, yurt içinde ve yurt dışında toplam 149 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirecek. Kurbanlar delegasyonlar aracılığıyla 15 ülkeye daha ulaşacak. Kızılay, daimi delegasyonlarının bulunduğu Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Bulgaristan, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve K.K.T.C.’de ihtiyaç sahibine ulaştırmak için tüm planlamalarını yaptı. Kurban etlerinden 850 bin kutu kavurma konservesi üretilecek. Bu sayede yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofraları bereketleniyor. Kesilen kurbanlar Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilerek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kızılay olarak bu yıl vekaletini alıp keseceğimiz kurbanlardan elde edeceğimiz etleri öncelikle toplumun bu kesimleri ile paylaşacağız. Kızılayımızın bir iyilik hareketi olduğunu Kızılayımızın 152 yıllık bir çınar ağacı olduğunu kızlara Yıldız'ın her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu Kızılayımızın alan ile veren eli buluşturduğu unu her daim vatandaşlarımızın yanında olduğunu bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

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