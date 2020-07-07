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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri

İHA

Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Nisan ayının başından bu yana sürdürülen korona virüs tedbirleri devam ediyor. Sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğu kentte bu güne kadarki vak'a sayısı 894 oldu. Korona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 67 olarak açıklandı.
İçişleri Bakanlığında geçen 1112 Nisan tarihleri arasında ilk kez 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vak'a sayılarına bağlı vefatların Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiği Zonguldak'ın adı kamuoyunda "Ve Zonguldak" olarak sıkça yer aldı. Kentte 65 yaş üstü nüfus yoğunluğunun fazla olması ve maden şehri olması sebebiyle akciğer hastalıklarının fazla olması, tedirginliği daha da arttırdı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk olarak halk pazarının belirli süre ile kapatılması, ile giriş çıkışların bir süreliğine durdurulmasının yanı sıra maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Zonguldak'ta yaklaşık 4 aylık süreçte vak'a sayısı 894 oldu. İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan "filyasyon" çalışmalarının hızlıca uygulandığı ilk kentlerden biri olan Zonguldak'ta korona virüsle olan mücadele etkili oldu.
Ülke genelinde artışlar yaşanırken adından sıkça söz edilen Zonguldak'taki tedbirlerle vak'a sayılarının artmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Belirli dönemlerde gözlem altına alınan bazı köy ve mahallelerde yapılan filyasyon çalışmalarıyla salgının artması engellenmeye çalışıldı. Tüm bu çalışmalar sürerken bugüne kadar korona virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısı 772 oldu. İl genelinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 67 oldu. Kentte tedavi görenlerin sayısı da 55 oldu. Korona virüsten en son ölüm vak'ası da geçen 30 Mayıs'ta yaşandı.

'30 gün boyunca mağazamızı kapalı tuttuk'
Esnaflık yapan Ali Doğan, korona virüs sürecinde 30 güne yakın mağazasının kapalı olduğunu ifade etti. Vatandaşların maske kullanımı konusunda bilinçlendiğini, maskesiz mağazaya girenlere de maske verdiklerini anlatan Doğan, tedbirin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kısıtlama günlerinde evi ve bahçesiyle ilgilendiğini anlatan Nihat Aygün ise "Zonguldak'ın adı niye duyulmuştu. Belediye başkanımız emekli şehri olduğumuz için maden çalışanları olduğu için sağ olsun Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptı. Her gün ölümler en az 56 olarak devam etti. Solunum cihazına bağlı hastaların sayısı artınca böyle bir süreç oldu. Şimdi vak'a sayısı azaldı. Zonguldaklılar gördüğüm kadarıyla sosyal mesafe ve maske kullanımına da dikkat ediyorlar. Gevşeklik göstermemek gerekiyor. Zor bir şey değil. En önemli şey temizlik. Ben bir yere girdiğim zaman hemen ellerimi yıkıyorum" diye konuştu.
Öte yandan tüm bu çabaların boşa gitmemesi adına vatandaşlar sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor. Hijyen kurallarının da sıklıkla hatırlatıldığı kentte, ekipler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tedbirin devam ettirilmesine dikkat çekildiği kentte bazı vatandaşların tüm uyarılara rağmen sokakta maskesiz gezmesi dikkat çekiyor.
1 Temmuz'da açıklanan yeni normalleşme sürecinde uzun süre kapalı tutulan bazı iş yerleri de faaliyete geçti. Ekipler belirli periyotlarla denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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