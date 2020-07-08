Zonguldak'ta sağanak; yollar göle döndü

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç hasar gördü.<br>Kentte saat 06.00 sıralarında gök gürültüsüyle birlikte sağanak etkili olmaya başladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Gazipaşa Caddesi'nde kaza meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldaki zincirleme kazada, 4 araç hasar gördü. Belediye ekipleri, rögarların tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. ZonguldakKozlu yolunda su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.<br>YAĞMURDA BAŞINA ŞAMPUAN DÖKÜP YIKANDI<br>Öte yandan Zonguldak Belediyesi Kültür Merkezi eski Müdürü Abdullah Bakır ise şiddetli yağmur altında yıkandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Bakır, başına döktüğü şampuanla saçlarını yıkadı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-07-08 09:56:20<br>

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