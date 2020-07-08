Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti

<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Belediyesi´nde görevli itfaiye eri Mehmet Yıldız (49), görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.<br>Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´nde 9 yıldır görev yapan Mehmet Yıldız, görev için yola çıktığı sırada itfaiye aracında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yıldız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.<br>Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldız´ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Yıldız´ın yarın itfaiye müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-07-08 15:06:16<br>
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