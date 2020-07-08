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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavşağa kontrolsüz giren otomobil devrildi

İHA

Zonguldak Alaplı ilçesinde yapay şelale mevkisindeki kavşakta kaza meydana geldi.

Kavşağa kontrolsüz giren otomobil devrildi

Zonguldak Alaplı ilçesinde yapay şelale mevkisindeki kavşakta kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre , Halil K.’nın kullandığı 81 DP 252 plakalı Tofaş marka Otomobil, Ereğli istikametine çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Otomobil sürücüsü yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen aracın içinde sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışmayla çıkardı. Olay yerine daha sonra gelen trafik ekipleri yolun güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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