Zonguldak'ta düğün salonuna kumar baskını; 14 kişiye 'koronavirüs' cezası

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ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, kumar oynatılan düğün salonuna yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, toplam 28 bin 225 liralık ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan düğün salonunda kumar oynatıldığını tespit etti. Düğün salonuna gece saatlerinde yapılan baskında; Ş.P. (55), M.A. (40), İ.Y. (42), O.U. (31), D.D. (35), T.K. (20), D.K. (41), M.K. (47), N.H. (50), B.A. (55), N.K. (47), T.K. (43), A.Y. (46) ve Ö.Ö. (41) kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, toplam 28 bin 225 lira para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-07-10 12:50:01



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