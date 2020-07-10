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Zonguldak'ta düğün salonuna kumar baskını; 14 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

Zonguldak'ta düğün salonuna kumar baskını; 14 kişiye 'koronavirüs' cezası


ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, kumar oynatılan düğün salonuna yapılan baskında, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, toplam 28 bin 225 liralık ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bulunan düğün salonunda kumar oynatıldığını tespit etti. Düğün salonuna gece saatlerinde yapılan baskında; Ş.P. (55), M.A. (40), İ.Y. (42), O.U. (31), D.D. (35), T.K. (20), D.K. (41), M.K. (47), N.H. (50), B.A. (55), N.K. (47), T.K. (43), A.Y. (46) ve Ö.Ö. (41) kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye, toplam 28 bin 225 lira para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-10 12:50:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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