Motosikletli kazada yaralandı, ehliyetsiz olduğu için ceza yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen motosikletin sürücüsü Burak Kalaycı (24) yaralanırken, ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 5 bin 600 lira ceza kesildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Burak Kalaycı (24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuşta kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü Kalaycı, yaralandı. Mahallelinin yardımına koştuğu Kalaycı için sağlık ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Burak Kalaycı'ya 5 bin 600 liralık para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-07-10 15:07:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.