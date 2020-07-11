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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor

İHA

Alaplı Aydınlık Gençlik Mahallesi sokaklarında yağan yağmur nedeniyle 4 gündür sokak aydınlatma lambaları yanmıyor.

Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor

Alaplı Aydınlık Gençlik Mahallesi sokaklarında yağan yağmur nedeniyle 4 gündür sokak aydınlatma lambaları yanmıyor.
Zonguldak Alaplı Yeni Siteler Aydınlık Gençlik Mahallesi'nde bulunan aydınlatma direklerinin lambaları yağan yağmur ve fırtına nedeniyle 4 gündür yanmadığı için mahalle sakinleri gece yetkilerden yardım istedi. Yeni Siteler Mahallesi Muhtarı Ünal Yalçın defalarca yetkilileri arayarak mahalle sokaklarında lambalarının yanmadığını gece geç saatlerde mahalle sokaklarını kullanan sakinleri karanlıkta yürümekte güçlük çektikleri belirtti. Aydınlık mahallesi sokaklarında hırsızlık yapmaya müsait olduğunu ileri süren Mahalle sakini Hasan Küçükhüseyin,” 4 gündür sokak lambaları yanmıyor. Defalarca elektrik arızayı telefonlarıyla arayarak şikayet ettik. İllaki bir vatandaşın canının yanması mı gerekiyor. Mahalle sakinin evinde hırsızlık olması mı gerekiyor. Yetkililerden bu konun çözülmesi için destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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