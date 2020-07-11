Karantina sayısı 16’ya çıktı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. 3 maden işçisinin temas ettiği 13 kişide evde karantinaya alınırken toplam işçi sayısı 16'ya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan 3 maden işçisinin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Maden işçisinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu işçiler karantina altına alındı. Alınan son bilgilere göre, hastanede yatan ve ev karantinası bulunan işçilerin sayısı 16'ya ulaştı. TTK’ya bağlı müesseselerde bilgilendirme ve uyarılar ile birlikte alınan tedbirler aralıksız sürüyor.

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