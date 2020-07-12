Kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre üretti BİLSEM öğretmeni, laringoskop ve ventilatörden sonra oksimetre üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), korona virüs salgını sürecinde laringoskop ve ventilatörden sonra kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretti.

Kdz. Ereğli BİLSEM, korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için şimdiye dek ürettiği maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından kandaki oksijeni ve nabzı aynı anda ölçen oksimetre üretmeyi başardı. Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti. Akın, “Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.