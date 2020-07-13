Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın çalışmalarıyla 'Barış Plajı' adıyla bu yıl ücretsiz olarak halkın hizmetine açılan plaj yoğun ilgi görüyor.

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın çalışmalarıyla ‘Barış Plajı’ adıyla bu yıl ücretsiz olarak halkın hizmetine açılan plaj yoğun ilgi görüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin, Sevgi Plajı ve Dostluk Mesire alanıyla birlikte bu yıl halkın hizmetine açtığı Barış Plajı halkın yoğun ilgisini görüyor, büyük beğeni topluyor. Barış Plajı’na gelen vatandaşlar, Ereğli Belediyesi mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Barış Plajı’nın eskisinden de güzel hale geldiğini ve hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teşekkür eden vatandaşlar, “İyi ki burasını Ereğli Belediyesi almış. Sanki Akdeniz kıyısında farklı bir tatil beldesinde gibiyiz. Tatil ve deniz ihtiyacımızı karşılıyor. Fiyatlar çok uygun. Halk ücretsiz girebiliyor. Hizmetler çok iyi, çok temiz” diye konuştu.
Geçtiğimiz yıl Erdemir’in işletmekten vazgeçmesi ardından kapalı kalan plajı devralmak için yoğun gayret gösteren Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaz sezonu öncesi plajın Ereğli Belediyesi’nin işletmesine verildiğini açıklamış ve “Bu kararın alınmasında destek olan başta Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim” demişti.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından kısa sürede bakım ve onarımları yapılan, eksiklikleri tamamlanan plaj, Barış Plajı adı altında ücretsiz olarak halkın hizmetine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurallara uymayan 3 esnafa iki hafta men
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 3 esnafa iki hafta men
Çiftin testi pozitif çıktı; nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında
YEREL HABERLER Çiftin testi pozitif çıktı; nikahı kıyan başkan ve 45 ...
Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim altına alındı
YEREL HABERLER Nikah kıyan Belediye Başkanı, 14 gün süreyle gözetim ...
Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'
YEREL HABERLER Zonguldak'ta '15 Temmuz Milli İrade Fotoğraf Sergisi'
Zonguldak'ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak kaldırıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 18 yaş altı gençlere yönelik yasak ...
15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi gezenler o geceye yeniden şahit oldu
YEREL HABERLER 15 Temmuz gecesi kareleri videoya dönüştü, sergiyi ...
Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü (3)
YEREL HABERLER Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü ...
MÜSİAD 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER MÜSİAD 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü ...
Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 işçi öldü
YEREL HABERLER Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 işçi ...
Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü 
YEREL HABERLER Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü 
Seyir halindeyken yanan otomobile itfaiye müdahale etti
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobile itfaiye müdahale ...
Kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre üretti BİLSEM öğretmeni, laringoskop ve ventilatörden sonra oksimetre üretti
YEREL HABERLER Kandaki oksijen ve nabzı ölçen oksimetre ...
27 yıllık imam, 15 Temmuz gecesi yaşadığı sözlü saldırıyı anlattı
YEREL HABERLER 27 yıllık imam, 15 Temmuz gecesi yaşadığı sözlü ...
Cami inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Cami inşaatı devam ediyor
11. mağazasını Akçakoca’da açtı
YEREL HABERLER 11. mağazasını Akçakoca’da açtı
Karantina sayısı 16’ya çıktı
YEREL HABERLER Karantina sayısı 16’ya çıktı
Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı
YEREL HABERLER Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı
Köy ve mahalle muhtarları Başkan Demirtaş'la buluştu
YEREL HABERLER Köy ve mahalle muhtarları Başkan Demirtaş'la buluştu
Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor
YEREL HABERLER Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor
Çufalı, BEÜ’nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı
YEREL HABERLER Çufalı, BEÜ’nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X