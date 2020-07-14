Zonguldak'ta manav, kafe, pastane ve kuaförler denetlendi

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Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Covid19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge gereği market, manav, kafe, pastane, kuaför işletmeleri denetlendi.

Yapılan denetimlerde toplamda 52 işyerinde genel kurallara uyulması hususunda uyarıda bulunuldu, bu kapsamda denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği kurallara uymayan işletmelere ise idari işlem yapılacağı tebliğ edildiği öğrenildi.

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