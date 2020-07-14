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Kaçak ocak operasyonunda vagonda gizlenirken yakalandı

DHA

Kaçak ocak operasyonunda vagonda gizlenirken yakalandı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği baskında 2 kaçak kömür ocağında çalışan 4 işçi hakkında tutanak tutuldu. Bu arada işçilerden G.K.'nin ocak içinde vagonda gizlenirken yakalandığı öğrenildi. 
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde sorumluluk alanları içindeki ormanlık alanda kaçak kömür ocağı denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında iki kaçak kömür ocağı tespit edildi. Düzenlenen baskında, ocaklarda çalıştıkları tespit edilen 4 kişi hakkında tutanak tutuldu. İşçilerden G.K., ocak içinde bulunan kömür taşımada kullanılan vagon içinde gizlenirken yakalandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Gerekli önlemler alındıktan sonra uzman kişiler tarafından kaçak kömür ocakları imha edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-14 21:00:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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