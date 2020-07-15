Kaçak ocakta gizlenen işçi vagondan çıktı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği kaçak maden ocağı operasyonunda 4 kişi hakkında tutanak tutulurken, kaçak kömür ocakları ise Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde sorumluluk alanları içindeki ormanlık alanda kaçak kömür ocağı denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında iki kaçak kömür ocağı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında, ocaklarda çalıştıkları tespit edilen A.A., E.K., G.K ve Ş.S hakkında tutanak tutuldu. İşçilerden G.K., maden ocağının içinde bulunan kömür vagonu içinde gizlenirken yakalandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.