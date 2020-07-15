Devrek’te 15 Temmuz unutulmadı

Devrek ilçesinde 15 Temmuz darbe kalkışmasının 4. yılında vatandaşlar tek yürek oldular.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Devrek Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde gündüz programlarından sonra da akşam saatleri ve gecenin ilerleyen saatlerinde de protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile devam etti.

Saat 20.00’de Cumhuriyet Alanında Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devrek Belediyesinin dev ekranlarından halka seslenmesinden sonra Devrek İlçe Müftülüğü tarafından Kur’anı Kerim Tilavetinin okunması ve Devrek İlçe Müftüsü Hasan İzmirli tarafından gecenin önemini binaen yapılan duanın bitiminden sonra İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinden sonra ilçelerdeki tüm camilerde ezanlar okundu ardından da İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Öğretmenevi Müdürlüğü organizasyonunda davetlilere çorba ikramında bulunulduktan sonra etkinlikler olaysız bir şekilde sona erdi.

Düzenlenen etkinliklere Devrek Kaymakamı Ümit Altay’ın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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