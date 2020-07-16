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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı

DHA

Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 82 yaşındaki Şükrü K.'ya şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan oğlu Fehmi K. (55) ve gelini Aysel K.(49), tutuklandı.
Olay, Ereğli Ören Yenimahalle´de meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü K. birlikte yaşadığı oğlu Fehmi K. ve gelini Aysel K. tarafından şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı. Haber verilmesiyle eve giden polis ekipleri, Fehmi K. ve eşi Aysel K.'yı gözaltına aldı. Şükrü K. ise sağlık kontrolü için ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ve başında darp izleri bulunan Şükrü K., şiddet gördüğü oğlu ve gelininden şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi K. ve eşi Aysel K., suçlamaları reddederek babalarının merdivenden düştüğünü iddia etti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Fehmi K. ve Aysel K., 'yakın akrabayı kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-07-15 22:32:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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