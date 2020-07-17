Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.C. isimli şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etmeye çalıştığı bilgisi alındı. Bunun üzerine şüpheli, Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde kullanıma hazır halde 2 adetlik paketler halinde bonzai maddesi ile yakalandı. Yakalanan uyuşturucu maddesine el konuldu. Şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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