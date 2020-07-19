Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza EreğliAlaplı karayolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Ereğli istikametine seyir halinde olan A.Ş.B. idaresindeki 67 AAR 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.B.'yi (17) ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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