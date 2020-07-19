Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yaşandı. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede çevreyi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına büyümeden müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

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