Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi

DHA

Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi


Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, 2 hafta önce yapılan bir düğüne katılan 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken, bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" dedi.
Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymasını istedi. Normalleşme süreciyle, havaların ısınmasıyla ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vaka sayılarındaki rakamların iyiye gitmediğini ifade eden Altay, normalleşme döneminde kötü bir sınav verildiğini belirtti. Açıklamasınd, 2 hafta önce yapılan bir düğüne katılan konuklardan 11'inde koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Altay, "İki hafta önceki bir düğünde kurallara uyulmadığı için pozitif vakalar peş peşe ortaya çıktı. Bugün itibariyle o düğünle bağlantılı olarak 11 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken, bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı" dedi.
BİR GÜNDE 5 VAKA
Dün itibariyle ilçede sadece bir günde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:
"Pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef. Normalleşme sürecinde ortaya çıkan vakaların içinde market çalışanı da var, esnaf da var. O yüzden çok dikkatli olmak, kendimizi ve çevremizi riske atacak hareketlerden kaçınmak zorundayız. Eğer ilçemizde bu vaka sayıları artmaya devam ederse günlük hayattaki mevcut tedbirlerden çok daha fazlasına hep birlikte katlanmak zorunda kalabiliriz. Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz, ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim."
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-20 16:14:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı Kaymakam ilçe halkını böyle uyardı
YEREL HABERLER Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif ...
Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja başladı
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja ...
Vali Tutulmaz’a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’a ziyaretler sürüyor
Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı
YEREL HABERLER Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı
Akrabaların taşlı, sopalı kavgası
YEREL HABERLER Akrabaların taşlı, sopalı kavgası
4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi
YEREL HABERLER 4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ...
Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti
YEREL HABERLER Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti
Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ...
Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu
BEÜ, Yeşil, Çevreci Üniversiteler Endeksi’nde en iyiler arasında
YEREL HABERLER BEÜ, Yeşil, Çevreci Üniversiteler Endeksi’nde en ...
Kendini bıçakla defalarca yaraladı
YEREL HABERLER Kendini bıçakla defalarca yaraladı
Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X