ZBEÜ’de kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kalite odaklı büyümesini kararlılıkla sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kalite kültürünü geliştirmek ve tüm birimlere yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından geliştirilen Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi (ÜYBS) Program Değerlendirme Modülü’nün tanıtımı tüm birimlerde devam ediyor. Bölüm ve programların kalite güvencesi süreçlerinin temel başlangıç noktası olan öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmalarının çevrimiçi ortamda kolaylıkla yapılmasını sağlayan yazılımın tanıtılması amacıyla bir dizi çevrimiçi toplantı düzenlendi.

15.06.2020 Pazartesi günü FenEdebiyat Fakültesi, 26.06.2020 Cuma günü Mühendislik Fakültesi ve Ereğli Turizm Fakültesi, 03.07.2020 Cuma günü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve İletişim Fakültesi ve 10.07.2020 Cuma günü Ereğli Eğitim Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ereğli MYO ve Alaplı MYO’ya yönelik dört çevrimiçi toplantı yapıldı.

Toplantıların açılış konuşmasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel üniversitenin kalite süreçleri ve gelecekte kalite güvencesi ve akreditasyon konusunda yapılması planlananlar ve kurumsal hedefler ile ilgili bilgi verdi. Açılış konuşmaları sonrasında Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dinçer Biçer ÜYBS’nin kullanımı ile ilgili bir sunum ve uygulama yaptı. Bilgilendirme sürecinin diğer birimlerle de toplantılar yapılarak kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm birimleriyle eğitim ve yönetimde Yükseköğretim Kalite Kurulunun belirlediği standartlara ulaşması adına gerekli yükümlülüklerin hassasiyetle yerine getirildiğini belirtti. Üniversitenin, şehir ve bölge nezdinde önemli bir değer olduğunu altını çizen Rektör Çufalı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin önümüzdeki süreçte daha nitelikli, verimli ve faydalı bir üretim merkezi olmasını sağlayacak doğru yolları tespit etmek adına kalite değerlendirme toplantıları ve akreditasyon çalışmalarının önemine değindi. Kalite güvence sistemi çalışmalarında uluslararası gelişmelerin, Türkiye’nin ve YÖK’ün öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda iç ve dış performans değerlendirilmesinin yapıldığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Çufalı, “Amacımız sürecin sonunda da eğitimöğretim, araştırma, yönetim ve toplum yararına hizmetler başlığında yürütülen çalışmalarda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini başka üniversitelere öncülük edecek, hızla gelişen kompleks dünyaya adaptasyonunu sağlamış bir yükseköğretim kurumu düzeyine ulaştırmaktır” diye konuştu.

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