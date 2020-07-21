Kazada ölen üniversiteli Şevval son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen üniversiteli Şevval son yolculuğuna uğurlandı

İHA

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevval Derin, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen üniversiteli Şevval son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevval Derin, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, dün TEM Otoyolu Silivri gişelerden yaklaşık 200 metre ileride İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekai Derin yönetimindeki özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak ters duran aracın içerisinde bulunan Zekai Derin (44), Döndü Derin (45) ve Buğra Derin (17) yaralandı. Araçta bulunan 21 yaşındaki Şevval Derin ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olan Şevval Derin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, cenaze nakil aracıyla memleketi Devrek ilçesine bağlı Hatipler köyüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Diğer aile üyelerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 5 yıldır gözü gibi baktığı aracını kıymetini bilene satacak
YEREL HABERLER (Özel) 5 yıldır gözü gibi baktığı aracını kıymetini ...
Jandarmadan kenevir operasyonu; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan kenevir operasyonu; 2 gözaltı
Ölümden döndü, şimdi ayağa kalkma mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Ölümden döndü, şimdi ayağa kalkma mücadelesi veriyor
İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu
YEREL HABERLER İlacı fazla içince zehirlenip hastanelik oldu
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
ZBEÜ’de kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER ZBEÜ’de kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları ...
ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında
YEREL HABERLER ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında
Kdz. Ereğli LGS 1.’si İmam Hatip Ortaokulu’ndan
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli LGS 1.’si İmam Hatip Ortaokulu’ndan
Başkanlığa meclis üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek
YEREL HABERLER Başkanlığa meclis üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek
Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta düğüne katılan 11 kişide koronavirüs ...
Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif çıktı Kaymakam ilçe halkını böyle uyardı
YEREL HABERLER Düğüne katılan 11 kişinin testi pozitif ...
Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja başladı
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja ...
Vali Tutulmaz’a ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’a ziyaretler sürüyor
Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı
YEREL HABERLER Fatih, Zonguldak açıklarında sondaja başladı
Akrabaların taşlı, sopalı kavgası
YEREL HABERLER Akrabaların taşlı, sopalı kavgası
4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ağacına doğum günü pastası kesildi
YEREL HABERLER 4117'nci yaşına giren dünyanın en yaşlı porsuk ...
Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti
YEREL HABERLER Zonguldaklı işadamı, afetzedelerin imdadına yetişti
Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kozlu ilçesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı
Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X