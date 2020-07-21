Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tarım aracının otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hışıroğlu mevki Yeni Sanayi önünde yaşandı. Cemal Emre Ç. (23) idaresindeki 67 AAL 021 plakalı araç ile Recep B. (60) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü Recep B., tarım aracında bulunan Şahin B. (59) ve Şehriye Y. (84) yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunurken otomobilin yolcusu ve sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.