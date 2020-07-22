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Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan "Gümeli Porsuğu"bölgesine ‘ayak bastı’ parası alıyor

İHA

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Gümeli Beldesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli değerleri arasına giren "Gümeli Porsuğu" yaylaya araçla girişlerin 'işgaliye' adı altında para toplanmaya başladı. Gümeli Bölüklü yayla giriş noktasında makbuz karşılığı toplanan paralara Yaylaya gelen doğa severler tepki gösterirken Gümeli CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Saydam 'İşgaliye' adı altında toplanan paraları göz yumduğu iddia ediliyor.

Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan "Gümeli Porsuğu"bölgesine ‘ayak bastı’ parası alıyor

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Gümeli Beldesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli değerleri arasına giren "Gümeli Porsuğu" yaylaya araçla girişlerin 'işgaliye' adı altında para toplanmaya başladı. Gümeli Bölüklü yayla giriş noktasında makbuz karşılığı toplanan paralara Yaylaya gelen doğa severler tepki gösterirken Gümeli CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Saydam ‘İşgaliye’ adı altında toplanan paraları göz yumduğu iddia ediliyor.
Alaplı'da her hafta sonu piknik yapmak amacıyla doğal güzelliklerinden günübirlik için Gümeli Beldesi Bölüklü yayla’ya giden vatandaşlar,girişini mesken tutan Gümeli Kültür ve Çevre Koruma derneği üyeleri araç başına 5 TL ücret alınmaya başlaması bölgeye gelen vatandaşların sert tepkisine yol açtı.
Yaylaya gelen vatandaşlar duruma kayıtsız kalmayarak, "Yaylada derneğin vatandaşlara verdiği hiç bir hizmet yok. Ne doğru dürüst tuvalet var, nede masa bulabiliyoruz. Mescit dahi yok. Bu yayla Erenköy Mahallesi sınırları içinde, Muhtarlığın bu zamana kadar hiç bir para talebi olmamasına rağmen söz konusu dernek bastırdığı makbuzlarla araç başına ayak bastı parası alır gibi 5 TL ücret talep ediyor. Yaylada toplanan paralar kimin cebine giriyor? Geçen hafta sonu toplanan paralar bu yaylanın hangi eksikliği için kullanılacak. Zonguldak bölgesinin tek yaylasına istediği gibi at koşturanlara karşı, bu duruma sesiz kalınmaması lazım. Para toplanıyorsa karşılığında piknik ve mesire alanına gelenlere hizmet verilmesi lazım. Makbuzu kesen dernek ne veriyor da, bizden ne istiyor.?" Diğer yandan bölgede Maden arama faaliyetlerine tepki amacıyla kurulan Çevre Platformu ve SS. Gümeli Orman Kooperatifi Başkanı Şinasi Bilgen'in söz konusu derneğin para toplamasına sesiz kalması kafalarda soru işareti oluştururken, Bilgen'în konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatması bekleniyor.
Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam'ın yaylaya bugüne kadar bir çivi daha çıkmayarak, yaylayı yok saydığını da kaydeden vatandaşlar, "Şimdi biz Ahmet Başkanın sahip çıkmadığı yayla da araç başına toplanan paralarla ilgili ne tür bir tavır takınacağını merak ediyoruz. Gelsin yaylaya sahip çıksın, yaylaya gelen araçlar için yön tabelası dahi yok. Bir düzen yok" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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