Motosiklet, yaya çarptı: 2 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nilgün Özcan'a (45), motosiklet çarptı. Kazada Özcan ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli'nin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Şaban Özsoy (36) yönetimindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nilgün Özcan'a çarptı. Kazada sürücü Özsoy ile yola savrulan Nilgün Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-07-22 16:50:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.