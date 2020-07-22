Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ZonguldakAnkara karayolu Sapça tünelleri mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PVT 06 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişiye olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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