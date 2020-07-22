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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın yaralandı.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Nilgün Özcan’a (45) Şaban Ö. (36) idaresindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarptığı kadın yaralandı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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