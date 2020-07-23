Madende iş kazası: 1 ölü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında Fatih Kafkas (29), tavandan başına taş düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçilerden Fatih Kafkas, kömür üretimi sırasında tavandan düşen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Kafkas, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafkas, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası Kafkas'ın geçen yıl TTK'da yapılan bin 500 işçi alımı için yapılan kurayı kazanıp, işbaşı yaptığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-23 08:46:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.