Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltın alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.T. (54), H.Ü. (56), F.Y. (39), Y.T. (55) ve M.B. (37) isimli şahısların Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Dedeler köyünde kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Köyde şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucunda; A.T. (54), H.Ü.(56), F.Y. (39), Y.T. (55) ve M.B. (37) isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet orak ve şahısların ellerinde olan 1 adet arama dedektörü, 1 adet dizüstü bilgisayar ile ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.