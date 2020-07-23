F-16'lar ses duvarını aştı, Batı Karadeniz'de patlama sanıldı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK, Bartın ve Düzce kıyılarında duyulan patlama sesi endişe yarattı. Sesin, F-16 askeri uçakların ses duvarını aşması nedeniyle kaynaklandığı belirlendi.

Saat 10.30 sıralarında art arda meydana gelen şiddetli iki patlama sesi Zonguldak, Bartın ve Düzce´nin Karadeniz´e kıyısı olan kesimlerinde duyuldu. Vatandaşlar, yaşanan patlama sesi nedeniyle endişelendi. Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sesin, Ereğli ilçesi semalarında F-16 uçaklarının geçişi sebebi ile oluşan ses patlaması olduğunu ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2020-07-23 13:10:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.