Üzerine ağaç düşen çocuk ölümden son anda kurtuldu Sesi duydu, son anda kaçtı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde küçük bir çocuğun üzerine ağaç devrildi. Dalların alında kalan küçük çocuk hafif şekilde yaralandı.



Olay, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük çocuğun ağacın devrildiği sırada sesini duyduğu ve son anda kaçarak ağacın gövdesinin altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi. Dalların altında kalan küçük çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı çocuğu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı.

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