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Kızını öldürdüğü ortaya çıkan sanığa seslendi: Kızımın cesedini neredeyse söylesin

DHA

Kızını öldürdüğü ortaya çıkan sanığa seslendi: Kızımın cesedini neredeyse söylesin


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce kaybolan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'yı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü öne sürülen Erkan Kanyılmaz'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, acılı anne Yeter Koçaklı, "Benim kızımın cesedini nereye koyduysa söylesin" diyerek, isyan etti.
Zonguldak´ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının Ocak ayında, evden "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek, çıktı, ancak bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Nesrin Koçaklı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019 günü, Nesrin Koçaklı´nın en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ı gözaltına aldı. Koçaklı'yı, kayalıklardan denize atarak öldürdüğü öne sürülen Erkan Kanyılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kanyılmaz hakkında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, ikilinin birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği, çıkan tartışmada Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı anlatıldı.
Şüphelinin, Nesrin Koçaklı'nın boğularak hayatını kaybetmesi ile cesedinin gözden kaybolmasını izlediği öne sürülen iddianamede Kanyılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.  
YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Erkan Kanyılmaz, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tanık ifadelerinin alındığı duruşmada Koçaklı'ın annesi Yeter Koçaklı, "Benim kızımın cesedini nereye koyduysa söylesin. Herkesin evladı var" dedi.
Tutuklu sanık Kanyılmaz ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Siz büyüklerimden tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığımız bir suçtan dolayı yatıyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Erkan Kanyılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-24 15:56:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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