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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSO Başkanı Ocak, gazetecilerle bir araya getirdi

İHA

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü ve Basın bayramı onuruna bir yemek düzenledi. Gazetecileri bir araya getiren yemekte TSO Başkanı Recep Ocak, TSO Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ve ilçede çalışan ulusal ve yerel medya temsilcileri hazır bulundu.

TSO Başkanı Ocak, gazetecilerle bir araya getirdi

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü ve Basın bayramı onuruna bir yemek düzenledi. Gazetecileri bir araya getiren yemekte TSO Başkanı Recep Ocak, TSO Meclis Başkanı Nedim Kaplancan, Alaplı Gazeteciler Derneği Doğan Bostancı ve ilçede çalışan ulusal ve yerel medya temsilcileri hazır bulundu.
Programda konuşan Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, basının objektif ve tarafsız bir şekilde canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Bizler her zaman TSO üyeleri olarak destek olacağımızın sözünü verdik. Alaplı TSO Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Her türlü derdinizde yanınızdayım. Kapımız her zaman açık. Gelebilirsiniz, her konuda sizlere yardıma hazırım. Yerel basını yaşatmak bizim görevimiz. Sizlerin sonuna kadar arkasındayım. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.
Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ise ev sahipliği için teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içinde arkadaşlarımız ile dayanışma ve kaynaşmayı sağlama amaçlı bir aradayız. Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü tekrar kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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