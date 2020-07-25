İki kişiyi öldürüp gömen şüphelilerinin kaldığı evde silah ve uyuşturucu ele geçti

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Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 2 inşaat işçisini öldürüp, ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla aranan İ A. ve oğlu S A.'nın yaşadığı evde arama yapıldı. Ev ve bahçesindeki aramada, uyuşturucu ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile tüfekler ele geçirildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde çarşamba günü ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın ormanlık alanda, toprağa gömülü cansız bedenleri bulundu. Olaydan sonra cesetleri traktörle ormanlık alana taşımaya yardım ettikleri iddia edilen M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi olarak aranan İ.A, oğlu S.A ve akrabaları S.K.´yi yakalama çalışması sürerken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, katil zanlısı baba ile oğlunun ev ve bahçelerinde arama yaptı. Aramalarda, bin 410 uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile av tüfekleri ele geçirildi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-07-25 14:08:07



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