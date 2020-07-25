Parmağı kopan maden işçisi ambulans helikopterle Kocaeli´ye sevk edildi

"O kurnadan bu kurnaya"

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen iş kazasında maden işçisinin parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan işçi, ilk müdahalesi sonrası kopan parmağıyla birlikte ambulans helikopterle Kocaeli´ye sevk edildi.

Özel bir maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, işçilerden S.Y.´nin (36) sol elinin serçe parmağı koptu. S.Y., çağırılan ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da S.Y., kopan parmağıyla birlikte ambulans helikopterle Kocaeli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2020-07-25 15:19:01



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