Parmağı kopan madenci hava ambulansı ile sevk edildi

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında parmağı kopan maden işçisi hava ambulansı ile Kocaeli’ye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza özel bir kömür madeni ocağında meydana geldi. Kazada işçilerden S.Y.,nin (36) sol elinin serçe parmağı koptu. Maden işçisi S.Y., ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Y.’nin burada yapılan ilk müdahalenin ardından kopan parmağın dikilmesi için Kozlu Şehir Stadyumu’na inen helikopter ile VM Medical Park Kocaeli Hastanesine sevk edildi.

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