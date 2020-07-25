İki kişiyi öldürüp gömen şüphelilerinin kaldığı evde silah ve uyuşturucu ele geçti (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2 inşaat işçisini öldürüp ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E. ve S.K., emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan cinayet şüphelisi S.K. jandarmanın takibi sonucu yakalanırken firari baba İ.A ve oğlu S.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Cüneyt ÖZFİDAN-Yeliz ALAGÖZ

2020-07-25 17:48:03



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