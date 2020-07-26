İki inşaat işçisinin ölü bulunduğu olayda 3 şüpheli tutuklandı Ekipler firari baba ve oğlunu arıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde iki inşaat işçisinin toprağa gömülü halde bulunmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma'nın Nebioğlu beldesinde, ailelerinin kayıp ihbarı vermesi sonrası inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetleri toprağa gömülü olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin araştırmaları sonucunda olaya karıştığı tespit edilen M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E. ile olayı işlediği öne sürülen Serkan A., babası İsmail A., akrabaları S.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında S.K. ile R.G. de yakalanarak gözaltına alındı. Serkan A. ile babası İsmail A. ise ekiplerce her yerde aranıyor.

7 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah erken saatlerde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A., F.Ç. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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