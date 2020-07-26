Amcasını öldüren şüpheli ormanda gizlenirken yakalandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracını kendisine vermediğini iddia ettiği amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle vurup öldüren Ali Atan (40), gizlendiği ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Karakavuz köyünde meydana geldi. 3 hafta önce cezaevinden çıkıp köye yerleşen Ali Atan, patpat olarak tabir edilen tarım aracını vermeyen amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle öldürdü. Olayın ardından ormanlık alana kaçan Ali Atan, jandarma tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Gözaltına alınan ve 96 suç kaydı olduğu öğrenilen Ali Atan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-07-26 13:52:32
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