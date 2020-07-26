Çaycuma Ada Spor Kompleksinde tenis turnuvası heyecanı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ada Spor Kompleksinde Tenis Turnuvası düzenleniyor.

Zonguldak ve Bartın gibi çevre illerden gelecek 30' a yakın sporcu tenis turnuvasına katılım sağlayacak. 27 ve 29 Temmuz tarihleri arasında Ada Spor Kompleksinde 3 gün sürecek turnuva sabah 09.00'da başlayıp 16.00'e kadar devam edecek. 101214 yaş grubu sporcuların yarışacağı turnuva Çarşamba günü ödül töreni ile sona erecek.

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