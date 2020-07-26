Amcasını öldüren şüpheli ormanda gizlenirken yakalandı (2)

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AMCASINI ÖLDÜRDÜ, 'KAZA' DEDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracını kendisine vermediğini iddia ettiği amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle başından vurarak öldüren Ali Atan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atan, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kaza' diye cevap verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-07-26 15:09:03



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