Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman nişanlandı

ZONGULDAK,(DHA)ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile nişanlandı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesi doğumlu Başsavcı Yüksel Kocaman, inşaat mühendisi Ayça Dursun ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Çaycuma ilçesinde Dursun ailesinin evinde gerçekleşen nişan törenine aile büyüklerinin yanı sıra çiftin arkadaşları katıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-07-26 22:59:02
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