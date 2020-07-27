Ankara Cumhuriyet Başsavcısı nişanlandı Kocaman ve Dursun evlilik yoluna ilk adımı attı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile Inşaat Mühendisi Ayça Dursun nişanlandı.

Zonguldaklı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile Çaycumalı İnşaat Mühendisi Ayça Dursun, aile arasında gerçekleşen nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Görkemli şekilde geçen nişan töreni kız tarafının Çaycuma'da ki evlerinde gerçekleşti. Nişan yüzüklerini çiftin amcaları birlikte kesti.

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